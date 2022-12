Stramaccioni: “La Roma deve ripartire alla grande. Servono i gol di Abraham”

Le sue parole: "Ieri ho rivisto Dybala, è stato importante anche per lui entrare in campo e sono stato contento di questo”

Andrea Stramaccioni , ex allenatore degli Allievi della Roma, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione Te la do io Tokyo. Queste le sue parole:

Ancelotti e Falcao per il Brasile, come la vedi? “Con Falcao mi toccate il cuore. Se amo questo sport è per Falcao e Bruno Conti. Ancelotti è un allenatore vero, tecnico esperto. Diamogli anche Bruno Conti e Pruzzo e gestiamola noi questa squadra… (ride ndr)”.

Un nome per la Roma? “La Roma non ha bisogno dei miei consigli perché sono bravissimi. Ieri ho rivisto Dybala, è stato importante anche per lui entrare in campo e sono stato contento di questo”.