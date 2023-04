Stadio Roma, Veloccia: “Anche senza Berardi, la società porterà avanti il progetto”

In serata, Berardi è stato sollevato dal suo incarico di Ceo della Roma. Tra le altre cose, l'amministratore delegato era una delle figure di riferimento della società giallorossa in merito alla costruzione dello stadio di Pietralata. In seguito alla decisione del club, riporta Dire, è intervenuto Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, per confermare la volontà della società di portare avanti il progetto. Queste le sue parole: "Siamo stati informati dalla A.S. Roma della scelta, di cui prendiamo atto, di sollevare dall'incarico di CEO Pietro Berardi. Al contempo la Società ci ha confermato la ferma volontà della proprietà di portare avanti il progetto del nuovo Stadio. A Berardi vanno i miei ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto che dunque continuerà".