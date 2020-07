Stadio Roma, Tor di Valle in fiamme: serie di incendi nell’area dell’ex Ippodromo

Allerta a Tor di Valle. Questa mattina si è verificato l’ennesimo incendio dopo quelli di sabato (nella notte) e domenica: come riporta ‘Il Messaggero’, dalla zona dell’ex Ippodromo si è alzata un’intensa colonna di fumo e il rogo è arrivato addirittura fino alla Magliana. Ieri, invece, le fiamme erano nate dal campo nomadi di via Candoni, costringendo anche a una chiusura della Roma-Fiumicino. Stamattina l’incendio è divampato nell’area della pista ciclabile, tra i canneti e le sterpaglie adiacenti proprio all’ex Ippodromo, nei pressi della zona in cui dovrebbe sorgere il futuro Stadio della Roma. In particolare, scrive ‘Roma Today’, gli incendi si sono sviluppati nell’area della pista ciclabile compresa fra via dell’Equitazione e la zona del Viadotto della Magliana. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare gli incendi mentre nel raggio di alcuni chilometri gli abitanti si sono dovuti chiudere in casa per non essere invasi dalla filiggine.