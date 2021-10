Stadio Roma, Michetti: “Si può fare in tempi brevi”. Gualtieri: “Serve serietà”

Confronto in diretta tv tra i due candidati sindaco di Roma al ballottaggio

Serata di confronto in diretta tv per Michetti e Gualtieri , i due candidati sindaco di Roma al ballottaggio. Su Sky si è parlato, ovviamente, anche del tema stadio. "Quando c'è possibilità di introitare all'interno delle infrastrutture risorse dai privati, è chiaro che avranno una corsia preferenziale - le parole di Michetti -. Mi accorderò sia con la Roma che con la Lazio perché si faccia una conferenza dei servizi entro 30 giorni, una preliminare. Senza profili ostativi, entro 100 giorni rilasceremo il pubblico interesse. Queste sono opere che si possono fare in tempi brevi se si conosce la pubblica amministrazione. Se la conosci, la governi".

Gualtieri: "Chiudiamo questa saga dello stadio della Roma che ha avuto un percorso tormentato e siamo a zero. La prima cosa è muoversi con serietà, ecco perché mi sono astenuto dall'urbanistica elettorale: bisogna essere insediati, discutere con la società e non sbagliare area. Ci sono condizioni per individuare un'area adeguata per uno stadio e non per usare lo stadio per fare altro, ma da questo punto di vista la società mi sembra ben orientata. Sono fiducioso che in 5 anni si possa fare uno stadio".