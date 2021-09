Stadio Roma, Gualtieri: “In cinque anni si può fare, ma basta pasticci”

Il candidato a sindaco della capitale dice la sua sulla possibile costruzione della nuova casa della Roma

Lo stadio si può fare. Lo ha detto ai microfoni di Centro Suono Sport il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Lo stadio? Abbiamo in progetto anche quello - ha riferito durante la trasmissione Te la do io Tokyo - così come altre idee per fare in modo che si possano incrementare le strutture designate alla pratica sportiva. Mancano palazzetti per il basket e per la pallavolo: la volontà è quella di ridare vita a strutture già esistenti".