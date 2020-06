Stadio, la Roma: “Tor di Valle scelto tra 100 siti, ma siamo pronti a scenari alternativi”

Tra i temi toccati dalle domande degli azionisti in previsione dell’assemblea prevista venerdì, c’è anche quello dello Stadio della Roma. In particolare, il club giallorosso ha risposto alle domande di Mario Staderini, che ha chiesto di sapere se siano state prese in considerazione ipotesi alternative alla sede di Tor di Valle. “Il sito di Tor di Valle – risponde il club nel comunicato – è stato selezionato al termine di un lungo processo di selezione che ha coinvolto quasi 100 siti. Qualora il Comune non approvi il progetto potranno essere presi in considerazione ulteriori scenari alternativi”. Poi sulla convenzione urbanistica: “La Società e Stadio TDV S.p.A. hanno fatto tutto quanto richiesto loro ai sensi dell’iter autorizzativo, che è attualmente nelle mani del Comune“.