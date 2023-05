Stadio della Roma, il voto sull’interesse pubblico slitta a martedì 9 maggio

Slitta il voto sull'interesse pubblico dello stadio della Roma . La delibera era prevista per oggi, ma nel pomeriggio è stata approvata la richiesta da parte del consigliere Paolo Ferrara di prolungamento dei tempi. Poco prima delle 18 la seduta in Aula Giulio Cesare è stata così sospesa, rinviando il voto a martedì 9 maggio , quando dovrebbe essere presente anche il sindaco Roberto Gualtieri. Oggi ci sono state le discussioni sugli emendamenti, illustrati e votati singolarmente, che hanno apportato le modifiche richieste per quanto riguarda alcune criticità del progetto.

Ad approfondire è intervenuta poi Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, in una nota ufficiale: “L’Assemblea capitolina tornerà a riunirsi martedì 9 maggio per l’approvazione della proposta di delibera dell’interesse pubblico per il progetto dello stadio della Roma. Dopo la discussione generale, aperta dalla relazione dell’Assessore Maurizio Veloccia, si è tenuto un confronto tra le varie forze consiliari sugli atti presentati. Successivamente, la conferenza dei capigruppo ha deciso di aggiornare il consiglio alla prossima settimana. L’intento condiviso è quello di poter assicurare tutto il tempo necessario all’analisi e alla discussione degli atti depositati, 59 ordini del giorno e 79 emendamenti, di cui 13 di maggioranza. Siamo consapevoli, infatti, che si tratta di un passaggio determinante per arrivare all’approvazione di un provvedimento strategico e decisivo per la prosecuzione dell’iter dell’opera che sorgerà a Pietralata”.