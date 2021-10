Spinazzola vicino al rientro: può tornare tra i convocati il 25 novembre

Il terzino è entrato nell'ultima fase del suo recupero dopo la rottura del tendine d'Achille

Leonardo Spinazzola sta per imboccare l'ultima curva del suo percorso di recupero. Il ritorno in campo, o almeno tra i convocati, potrebbe essere lontano solo un mese. Come riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it, le prossime potrebbero essere le ultime due settimane di lavoro personalizzato, poi da metà novembre l'obiettivo è il ritorno in gruppo con i compagni. La data certa del rientro non c'è ancora, ma il fatto che la Roma l'abbia incluso nella lista Uefa fa ipotizzare che possa rientrare almeno tra i convocati nel match di ritorno contro lo Zorya, il 25 novembre prossimo. Nel frattempo il giocatore continuerà a essere monitorato via Skype dalla clinica in Finlandia nella quale si è operato e aspetta l'ok per aumentare i carichi di lavoro.