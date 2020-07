Spinazzola, gioia e soddisfazione: “Una vittoria ottenuta lottando insieme” – FOTO

Ancora una partita di sostanza, corsa e sacrificio per Leonardo Spinazzola, uno dei giallorossi che ha beneficiato di più del cambio modulo. L’esterno si è espresso sui social dopo la sfida vinta con l’Hellas, lasciando ai tifosi un messaggio di grande soddisfazione: “Una vittoria difficile ottenuta lottando tutti insieme“. Adesso per lui e per la squadra ci sarà l’impegno complicatissimo contro l’Inter di Antonio Conte, una gara che avrebbe potuto giocare con la maglia nerazzurra visto lo scambio quasi fatto con Politano, andato poi a rinforzare il Napoli di Gattuso.