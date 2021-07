Spinazzola e Cristante sempre insieme: in vacanza dopo la vittoria dell’Europeo

I due giallorossi freschi campioni d'europa con la nazionale allenata da Mancini si sono ritrovati in vacanza a Forte dei Marmi assieme alle rispettive famiglie

Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola sono inseparabili. Dopo aver vinto insieme l'Europeo con la Nazionale hanno deciso di trascorrere uniti anche le vacanze estive. Insieme alle mogli Selene e Miriam e ai loro figli si rilassano a Forte dei Marmi, in attesa della nuova stagione che inizierà a breve. Con loro anche Elisa, la moglie di Gianluca Mancini. Già domenica Cristante dovrà tornare a Roma e mettersi a disposizione per la seconda parte del ritiro in Portogallo (troverà anche l'altro campione d'Europa Florenzi). Per quanto riguarda Spinazzola, out almeno fino a gennaio per la rottura del tendine d'Achille, dopo aver levato i punti ha già cominciato con la fisioterapia necessaria per tornare in campo il prima possibile.