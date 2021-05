Spezia-Roma, la moviola: regolari i gol di Pobega e Mkhitaryan

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var dell'ultima sfida di campionato

85' - Regolare anche il gol del 2-2 della Roma: Mkhitaryan segna dopo un contatto tra Capradossi e Dzeko non giudicato falloso dall'arbitro. Il bosniaco si appoggia leggermente al difensore al momento dell'assist, ma per Pezzuto non ci sono gli estremi per annullare il gol