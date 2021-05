Spezia, riscaldamento tattico e torneo a campo ridotto

La squadra ligure, ormai matematicamente salvo, tornerà domani ad allenarsi

Per lo Spezia ripresa degli allenamenti a Follo in vista dell'ultima giornata di campionato contro la Roma allo stadio 'Alberto Picco'. Come riporta il sito del club ligure - fresco di salvezza - riscaldamento tattico e torneino a campo ridotto, che ha visto trionfare la squadra arancione composta da Nzola, Ricci, Pobega, Agoume, Rafael, Capradossi e Gyasi. Domani mattina nuova seduta di allenamento sul terreno del Comunale di Follo.