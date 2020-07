Spal-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Zaniolo a sorpresa, out Under e Ibanez

Paulo Fonseca prima annuncia l’esclusione di Zaniolo dai convocati, poi ci ripensa. Il tecnico portoghese ha deciso di portare a Ferrara il numero 22, che ha risposto bene ai test della vigilia. Tra le motivazioni anche l’esclusione di Cengiz Under, che si è fermato in allenamento. Queste le dichiarazioni del portoghese: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”. Niente da fare neanche per Mirante, Fazio e Santon, ancora indisponibili, e per Ibanez. Ecco la lista.

Portiere: Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

Difensori: Mancini, Smalling, Cetin, Zappacosta, Kolarov, Spinazzola, Peres.

Centrocampisti: Cristante, Pastore, Villar, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Perez, Perotti, Veretout, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Kalinic.