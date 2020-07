Roma, riecco Manganiello: con lui solo vittorie in Serie A. Ma ha arbitrato il 7-1 contro la Fiorentina

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha diramato la lista delle designazioni arbitrali per la 16esima gara di ritorno. Nello specifico, per quanto riguarda la sfida tra Spal e Roma, è stato scelto Gianluca Manganiello. A completare la terna arbitrale ci saranno Tegoni e Santoro. Volpi sarà invece utilizzato nel ruolo di IV uomo. Abisso per il VAR e Manganelli per l’AVAR.

Roma, bilancio positivo con Manganiello

Prima designazione in stagione per il fischietto di Pinerolo con la Roma: l’ultima volta che Manganiello aveva arbitrato i giallorossi era stato nella stagione 2019/2020, nel 3-0 dell’Olimpico contro il Cagliari. Bilancio positivo della squadra di Fonseca con lui: in totale si contano 5 vittorie e 1 sola sconfitta, dolorosissima, in Coppa Italia. Era il 30 gennaio 2019 e la Roma si giocava i quarti di finale contro la Fiorentina, perdendo all’Artemio Franchi per 7-1 in favore della squadra allora allenata da Stefano Pioli. A completare la “bella” serata, era arrivata anche l’espulsione ai danni di Edin Dzeko per proteste: il bosniaco si era rivolto verso Manganiello al 71′ per un fallo non fischiato su Pellegrini e il caso di un presunto sputo aveva fatto il giro del web. Decisamente peggiore il bilancio della Spal: 4 sconfitte e un solo pareggio.

SPAL – ROMA Mercoledì 22/07 h. 21.45

MANGANIELLO

TEGONI – SANTORO

IV: VOLPI

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANELLI