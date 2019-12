Sorteggio sedicesimi Europa League, ecco gli orari e dove vederlo in tv e streaming

Dopo la fase a gironi, l‘Europa League entra nella sua fase decisiva. Oggi, lunedì 16 dicembre, alle 13 il sorteggio dei sedicesimi di finale: per l’Italia presenti la Roma e l’Inter, mentre è stata eliminata la Lazio. I giallorossi sono in seconda fascia in virtù del secondo posto nel gruppo J alle spalle del Basaksehir, la squadra di Conte è in prima perché retrocessa dalla Champions.

Il sorteggio si potrà seguire in diretta tv dalle 13 su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) e in streaming sull’app Sky Go. Aggiornamenti sempre live su forzaroma.info, che fornirà la diretta testuale e gli aggiornamenti minuto per minuto con foto e interviste da Nyon.