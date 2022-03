Sorteggio Conference League, incubo Marsiglia per la Roma: è la squadra degli ex

Il club francese ha molti nomi che direttamente o indirettamente sono legati alla Roma. Su tutti Under, che quest'anno sta vivendo la sua miglior stagione in carriera

La Roma attende il responso dell’urna di Nyon in programma per le 15. Le squadre da evitare ci sono con Leicester in primis ma il vero spauracchio per il club giallorosso è il Marsiglia degli ex. I francesi stanno disputando un’ottima stagione fino a questo momento (secondi in campionato a -15 dal PSG) e sono una squadra molto temibile soprattutto dal punto di vista offensivo. L’uomo di punta dell’annata marsigliese è fino a questo momento Cengiz Under, vecchia conoscenza dei giallorossi, passato proprio in estate al club transalpino nonostante le parole d'amore avute nei confronti di Mourinho lo scorso giugno: "Uno dei miei più grandi sogni fin da quando ero bambino era lavorare con Mourinho". Il turco sta vivendo quella che è, numeri alla mano, la sua miglior stagione in carriera. Ha messo a segno fin qui 11 gol in 35 presenze tutte o quasi dal primo minuto, realizzando anche il gol del pareggio nella vittoria di ieri sera sul Basilea che ha permesso alla squadra di raggiungere i quarti di finale di Conference League. Gli ex però non sono finiti qui perché oltre ad Under, il Marsiglia schiera sempre in campo Pau Lopez, diventato un idolo del Velodrome, e Gerson. Il portiere spagnolo ha realizzato un assist nell’ultima giornata di campionato, cosa che da quelle parti non accadeva dal 2006, proprio per l’esterno ex Roma e ormai è diventato un punto fermo della squadra di Sampaoli. Anche il centrocampista brasiliano, per cui il Barcellona fece inserire una clausola legata al Pallone d’oro al momento del passaggio alla Roma, è molto apprezzato da quelle parti (35 presenze e 5 gol in stagione) soprattutto per la qualità costante del suo rendimento. Gli altri due nomi conosciuti dall’ambiente romano sono Milik e Kamara, entrambi oggetto del desiderio della Roma nelle scorse sessioni di mercato. Il polacco era ad un passo dal vestire la maglia giallorossa nell’estate del 2020 ma la trattativa saltò all’ultimo a causa dei suoi problemi di salute legati soprattutto alle condizioni del ginocchio. Il centrocampista francese è invece ancora un obiettivo per la mediana giallorossa. L’assalto nel mercato di gennaio non è andato a buon fine ma per il momento il calciatore non ha ancora rinnovato il contratto che scade quest'estate e potrebbe essere un'opzione più che valida per il futuro della Roma.