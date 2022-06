Sorrentino: “Roma è la piazza che potrebbe dare di più a Dybala”

L'ex portiere ha parlato del futuro dell'attaccante argentino: "A livello ambientale la Capitale è travolgente e se si è esposto Totti vuol dire che i giallorossi spingono forte"

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Guelfi e Ghibellini' circa il futuro di Paulo Dybala. Di seguito riportiamo le sue parole: "Il consiglio che darei a Dybala è di rimanere in Italia sia perché è ancora uno dei campionati più belli. È un valore aggiunto, lui può ricoprire più ruoli, dipende dalla squadra e da come vogliono giocare. A livello ambientale Roma è travolgente e se si è esposto Totti vuol dire che la Roma spinge forte. Roma è più vicino al Palermo come piazza e potrebbe dargli di più. Poi c'è il progetto da una parte e c'è la Champions dall'altra. La Roma Con Mourinho ha un futuro importante".