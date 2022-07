Sorpresa per Mourinho in ritiro: a seguire l’allenamento c’è l’ex collaboratore Louro

Lo storico preparatore dei portieri dello Special One ha voluto fare una improvvisata nel ritiro giallorosso in Algarve

Piacevole sorpresa per Josè Mourinho nel ritiro in Algarve della sua Roma. Quest'oggi a seguire la seduta d'allenamento dei giallorossi, era presente Silvino Louro, storico preparatore dei portieri dello staff dello Special One. I due hanno lavorato insieme al Porto, al Chelsea, all'Inter, al Real Madrid e al Manchester United. "Felice di rivederti mister", questo il messaggio di Mourinho che sarà stato sicuramente molto contento di ritrovare uno dei suoi più storici collaboratori.