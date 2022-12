Solbakken, Natale al Polo Nord: si allena in Norvegia e nel 2023 sarà a Roma

Natale al Polo Nord. No, non è il nuovo cinepanettone di Christian de Sica ma è dove trascorrerà le vacanze Solbakken. Ola ha lasciato il Messico da qualche giorno e in questo momento si trova in Norvegia insieme alla ragazza e alla sua famiglia. L’ex Bodo non si sta concedendo distrazioni, neanche una passeggiata con la bella Thea e la sorella, e sta seguendo un piano d’allenamento per farsi trovare in piena forma nel 2023. Il muro dei norvegesi è stato invalicabile e Mourinho ha dovuto rinunciare al numero 18 sia per la tournée in Giappone, sia per il mini ritiro in Algarve. I giallorossi oggi torneranno nella Capitale. Partiranno dopo l’amichevole col Waalwijk e alle 23.15 atterreranno a Fiumicino. Il 26 riprenderanno gli allenamenti a Trigoria, ancora senza Solbakken.