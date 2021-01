Smalling: “Siamo molto delusi, ma dobbiamo reagire subito senza piangerci addosso”

Una serata da dimenticare per la Roma, che subisce tre gol nel derby senza segnarne nessuno. Chris Smalling ha provato a spiegare la nottataccia dei suoi:

SMALLING A ROMA TV

Come si giustifica una serata così, storta dall’inizio alla fine?

E’ difficile trovare le parole, c’è grande delusione. Stavamo giocando bene, è stato inaspettato. Avevamo iniziato bene, un paio di errori ci sono costati i due gol, poi è diventato difficile. Siamo tutti delusi.

Gli errori individuali vi hanno condizionato?

Gli errori succedono, è chiaro che in una gara importante cambia l’andamento del match. Non può essere una scusa però, mancava tanto tempo. Loro sono stati bravi a restare chiusi dietro e a ripartire.

Una reazione ci doveva essere, come mai non c’è stata?

Mancava ancora molto tempo per rimettere in piedi la partita ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo voltare pagina, non c’è tempo per piangerci addosso. Serve una reazione immediata, adesso abbiamo due partite in casa e dobbiamo rimboccarci le maniche.

Perché la Roma non riesce a reagire durante la partita?

Nella partita ci sono dei momenti cruciali, avremo tempo per analizzare cosa non ha funzionato. La Lazio ci ha fatto male in contropiede. Se oggi avessimo vinto saremmo stati vicino alla vetta, è un peccato. Dobbiamo pensare alle prossime partite e reagire.