Smalling: “Restiamo equilibrati e lavoriamo sodo. La sosta? Preferivo rigiocare subito”

La Roma perde con il Parma e si ritrova in un colpo solo dal terzo al sesto posto. Non è bastata l’ennesima buona prestazione di Smalling, che ha commentato la sconfitta nel postpartita.

SMALLING A ROMA TV

Il mister ci ha detto che eravate stanchi. Potevate fare qualcosa in più per portare a casa un pareggio?

“Sì è vero, è stato un mese lungo e difficile ma positivo nel complesso. Poi la sconfitta all’ultimo contro il Borussia e la sconfitta di oggi ci hanno penalizzato. Siamo dispiaciuti di aver perso posizioni in classifica”.

La sosta arriva al momento giusto.

“Il fatto che adesso non potremmo giocare per due settimane per riscattarci. E’ sempre meglio tornare subito in campo per cancellare la sconfitta”.

Nelle difficoltà, non era meglio gestire il possesso.

“L’avevamo studiata con i video: l’idea era quella di tenera la palla e trovare con pazienza il gol senza rischiare di perderla. Credo sia comunque una sconfitta immeritata per quanto fatto in campo”.

Abbiamo bisogno di giocatori come te.

“Sì effettivamente quando il club mi ha preso si aspettava che io dessi un contributo dentro e fuori dal campo con la mia esperienza. Dare un aiuto a giocatori giovani presenti in rosa. Adesso cerchiamo di restare equilibrati e lavorare sodo. Sono sicuro che questa squadra dimostrerà le sue qualità e si riprenderà in fretta”.

SMALLING A SKY SPORT

Quanto era stanca la squadra dopo Moenchengladbach?

E’ stato un mese lungo e nel complesso positivo. Peccato per questa settimana dove non abbiamo consolidato la nostra posizione in campionato e in Europa League. Ci faremo trovare pronti alla ripresa.

Quanto soffrite le squadre fisiche?

In queste partite, anche giovedì in coppa, abbiamo dominato. Anche oggi direi che abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Ora si tratta di continuare a lavorare e vincere la prossima partita per riscattare la delusione.

Sul futuro

In questo momento la mia preoccupazione è avere solo una bella stagione. L’obiettivo non è solo entrare in Champions League, ma vincere anche un titolo. Lavoro in questo senso.

Sul parlare italiano

Sì, certamente è uno dei miei obiettivi. La speranza è fare un’intervista a fine stagione.

SMALLING IN MIX ZONE

Sulla partita

A dire il vero credo che fino al gol abbiamo controllato bene. Se avessimo segnato sarebbe andata diversamente e avremmo meritato la vittoria. Sapevamo che loro erano forti nei contropiedi.

C’è un problema stanchezza nella Roma?

Evidentemente è stato un mese lungo con tante partite ravvicinate, ma questo è un problema che non riguarda solo noi. Oggi volevamo vincere e abbiamo spinto. L’atteggiamento è stato positivo e dato il 100%.

Come va in Italia?

La famiglia sta bene. Mi sono ambientato bene. Se sono felici loro lo sono anche io.

Vorresti restare a Roma?

In questo momento la mia preoccupazione è fare una stagione buona qui. Il mister è stato chiaro: non vogliamo arrivare in Champions e basta, ma vogliamo vincere anche un trofeo. Dunque prima cerchiamo di vincere qualcosa e poi vedremo a bocce ferme.

Il Liverpool ha battuto il City, cosa ne pensi?

Seguo ancora da vicino le vicende della Premier League soprattutto quelle dello United. Mi auguro possano far bene e risalire.

Ti manca il Manchester United?

Chiaramente. Ho trascorsi molti anni li ed ero diventato parte dell’arredamento del club. Ora sono concentrato qui in Italia e sono soddisfatto.

Sulla dieta vegana

E’ già da un po’ che seguo questa dieta. Uno dei vantaggi di essere a Roma è che mi seguono molto. Roma, mi diceva mia suocera, è la città con il maggior numero di ristoranti vegani. Ci siamo ambientanti bene.

Sui progressi sull’italiano

Sto imparando delle frasi e parole utili in campo e nello spogliatoio. Sapevo che non sarebbe stato facile. Dopo Natale spero di rilasciare un’intervista in italiano.