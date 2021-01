Smalling bio-imprenditore: il difensore investe pesantemente in bevande energetiche ecologiche

Duro e arcigno in campo, zen e riflessivo fuori. Il mondo extra calcistico di Chris Smalling è ormai noto nella Capitale, una routine fatta di allenamenti e una vita sana con principi ben precisi. Come dimostra l’ultima avventura imprenditoriale in cui si è lanciato il difensore. Secondo il portale eurstartups.com Smalling ha investito una cifra a sei zeri nella Virtue Drinks, ossia una startup che si occupa di produzione di bevande energetiche a basso impatto ambientale. “La Virtue ha scosso l’industria e ha creato un prodotto brillante che cambia tutto” , ha commentato lo stesso Smalling, “Sono entusiasta di far parte di questa avventura. Perché dovresti bere bevande energetiche malsane quando esiste la Virtue? ”. La formula di Virtue si basa un mix totalmente privo di zuccheri, calorie o altri componenti artificiali ed è adatto a chi come il difensore ha abbracciato lo stile di vita del veganesimo. Insomma, un prodotto a difesa del corpo umano ma anche dell’ambiente, visto che ogni lattina contribuirà alla tutela della flora e dell’ecosistema globale. Smalling ha risposto così presente, con l’azienda che avrà d’ora in poi un ‘difensore’ d’eccezione.