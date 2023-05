Siviglia-Roma, la reazione dei social: “Cosa si è mangiato Spinazzola” – LIVE

Dopo una logorante attesa, Siviglia e Roma sono pronte a scendere in campo per darsi battaglia e decidere quale delle due squadre alzerà la coppa dell'Europa League nel cielo di Budapest. I tifosi giallorossi sono letteralmente in fibrillazione e sui propri canali social si scatenano nel commento del match in diretta. C'è chi, non si sa come, è sopravvissuto alla vigilia fino a pochi istanti dal fischio d'inizio ribadendo, però, di esserci arrivato non con troppa serenità, altri invece hanno una solo concetto in testa: "Mamma mia che ansia terribile", consapevoli del fatto che sì: "È un appuntamento con la storia". Da Budapest a Roma, tutti sono uniti in un grande abbraccio collettivo, facendo affidamento a chi guarderà la partita da lassù: "L'equipaggio chiede, arriveremo in porto? in porto sicuramente, speriamo di arrivarci con il vessillo", citazione dell'indimenticabile Agostino Di Bartolomei o a chi invece scenderà in campo alla Puskàs Arèna: il santino di Matić è presente sugli spalti dell'Olimpico, aperto per l'occasione per seguire la gara con i maxi schermi