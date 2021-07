Siviglia, allenamento atletico a massima intensità alla vigilia della Roma

Il tecnico Lopetegui ha diretto la seduta incentrata su fisico e tattica: da valutare la presenza di Lamela

Domani sera la Roma affronterà la sua penultima amichevole in terra portoghese. Contro il Siviglia di Lopetegui e Monchi sarà un altro test importante contro una big europea, anche lei in ritiro in Algarve, più precisamente a Lagos. Anche gli andalusi oggi si sono allenati in previsione del match in programma domani alle 18.30 a Faro: sessione singola per il Siviglia, che ha lavorato soprattutto a livello atletico a "massima intensità" - come si legge sul sito ufficiale del club -, con focus anche tattico. Ad assistere anche lo staff dirigenziale dal presidente José Castro, il vicepresidente Del Nido Carrasco al ds Monchi, grande ex della partita insieme a Erik Lamela, nuovo acquisto degli spagnoli. Da valutare se l'argentino sarà a disposizione, in quanto arrivato in ritiro solamente lunedì. Per la squadra di Lopetegui domani sera, appena terminata la partita, è previsto il ritorno in Spagna per completare la preparazione estiva.