Siparietto Mourinho-Bremer, il portoghese tenta il brasiliano: “Vieni alla Roma”

Nel match di ieri sera, l'allenatore della Roma ha salutato il difensore granata, chiedendogli del suo futuro

Nella partita di ieri sera non era a disposizione per infortunio, ma Gleison Bremer è stato ugualmente grande protagonista. Prima del match ha ritirato il premio come miglior difensore della stagione in Serie A e poi è stato al centro di un siparietto con José Mourinho. I due si sono salutati, l'allenatore della Roma gli ha chiesto se sapesse già la sua prossima squadra ma l'italobrasiliano ha risposto di no. E allora lo Special One ha provato subito ad 'approfittarne': "Allora vieni da noi, vieni da noi", come testimonia il video pubblicato su Twitter da Andersinho Marques. I due hanno sorriso e si sono abbracciati. Vista la cifra in ballo per Bremer, che è nei pensieri di tante big italiane e non solo (almeno 35 milioni), quella di Mourinho sembra da archiviare come una 'semplice' battuta. Ma con lui mai dire mai.