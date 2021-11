Shevchenko: “Alla fine ci sono mancate energie, i cambi hanno fatto la differenza”

Il tecnico del Genoa: "Oggi l'atteggiamento è stato fantastico, la compattezza... sono stati bravi ad accorciare e a chiudere lo specchio della porta. E' mancata la gestione"

Redazione

La prima di Shevchenko da tecnico del Genoa si chiude con una sconfitta. Queste le parole dell'ucraino sul match perso con la Roma:

SHEVCHENKO A DAZN

Il primo impatto se lo aspettava diversamente? Sapevo che era una partita difficile, ci mancavano tanti giocatori. Oggi negli ultimi 10' sono mancate energie. I ragazzi hanno dato tutto: c'era ordine e organizzazione. I cambi hanno fatto la differenza.

Conta di recuperare qualcuno in pochi giorni? Non ci sono buone notizie su questo, abbiamo una settimana per preparare la partita e possiamo far recuperare i giocatori che sono scesi in campo oggi.

Quali sono le cose che voleva rimettere a posto? Oggi l'atteggiamento è stato fantastico, la compattezza... sono stati bravi ad accorciare e a chiudere lo specchio della porta. E' mancata la gestione, dobbiamo migliorare in questo, la squadra doveva dare qualcosa in più nelle uscite quando abbiamo alzato il baricentro. Dobbiamo lavorare e migliorare tanto.

Era preparato il movimento in profondità tra i due centravanti? Abbiamo provato di sfruttare le loro caratteristiche perché sono veloci. Oggi ha fatto bene.

Questo Genoa potremo vederlo con una difesa a 4 stile Ucraina? In questo momento abbiamo la possibilità di giocare con questo modulo. Abbiamo cercato di compattare i giocatori che avevamo. Per le caratteristiche dei nostri giocatori questa è stata la migliore scelta, in futuro vedremo.

Che campionato hai ritrovato nelle squadre che sono in una posizione di classifica delicata come il Genoa? Ho visto che le squadre provano a costruire da dietro e a uscire col portiere e a controllare il gioco. Non succede sempre perché se affronti squadre forti che ti vanno ad aggredire e ti accorciano bene... ho visto tante buone partite giocate da altre squadre e la Serie A è cresciuta tanto.

Vi siete detti qualcosa con Mourinho? Ci siamo parlati anche prima e dopo la partita. Abbiamo un ottimo rapporto.

SHEVCHENKO A GENOA CHANNEL

Ringrazio i tifosi per il supporto. La squadra ha lottato, ci ha provato e ha dato tutto ma ovviamente non siamo felici del risultato. Il calcio dipende dagli episodi, la Roma ci è sempre andata più vicino. Siamo stati vicini, abbiamo creato qualche buona azione nel secondo tempo ma è mancata la finalizzazione. Ci vorranno tempo e pazienza, ci sono tante partite da giocare e se noi entriamo in campo con questo atteggiamento, la voglia di lottare e giocare meglio, abbiamo buone possibilità di salvarci. Il mio bilancio sarebbe molto più positivo con un buon risultato stasera, ma sono soddisfatto della voglia dei ragazzi.