Serie A, ufficiali gli orari della 35ª: Roma-Juventus il 5 maggio alle 20.45

Ufficializzati anticipi e posticipi della 35esima giornata di Serie A: la Roma giocherà contro la Juventus domenica 5 maggio alle ore 20.45 (in esclusiva su Dazn). Il match con i bianconeri ci sarà a cavallo tra la semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen . Il match contro la formazione di Allegri sarà di fondamentale importanza per la rincorsa alla Champions League che si è complicata dopo la sconfitta di ieri col Bologna.

