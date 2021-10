Serie A, Mexes cuore Roma: “Spero vinca lo scudetto”

L'ex difensore giallorosso: "Piazza molto bella e pesante, non mi sarei mai aspettato di vivere una cosa così"

La Roma è rimasta nel cuore di Philippe Mexes . L'ex difensore francese, ritirato dal calcio giocato da qualche anno, continua a seguire i giallorossi da lontano. In un'intervista a Radio Marte ha parlato delle sue speranze per il futuro della Roma e non solo:

Da quanto non sente Spalletti? "Sentivo più spesso Baldini, Spalletti l’ho sentito una volta ma non ho più avuto notizie".

Un messaggio per Spalletti? "Non deve avere dubbi su se stesso perché è un grande allenatore. Ha scelto piazze pesanti, deve stare sempre in campo con passione, lasciasse fuori quello che è extra calcio. In passato ne ha sofferto, ogni volta prendi una botta e non è semplice reagire".