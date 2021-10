Serie A, il tacco di Pellegrini al Verona eletto come migliore gol di settembre

Il colpo di tacco ha incatato tutti ed è stato votato come migliore marcatura del mese di settembre

Lorenzo Pellegrini è senza ombra di dubbio l'uomo copertina di questo inizio di stagione della Roma, già 7 gol tra campionato e coppe e tante belle giocate da stropicciarsi gli occhi. Dopo la firma sul rinnovo fino al 2026, arriva un'altra bella soddisfazione per il capitano giallorosso. Il colpo di tacco contro l'Hellas Verona, valido per il momentaneo 0-1 è stato eletto come migliore marcatura del mese di settembre. Lo ha comunicato la Serie A sui propri social e il numero 7 giallorosso ha prontamente ripostato il video sui propri social. Mourinho lo ha messo del progetto Roma e Lorenzo non sta deludendo le aspettative, dopo il gol in nazionale alla Spagna è pronto a conquistare anche il c.t. Mancini.