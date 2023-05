Serie A, Empoli-Juventus 4-1: tonfo dei bianconeri. La Roma resta sesta

Una serata totalmente da dimenticare per la Juventus. Prima la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d'appello della FIGC, poi la pesantissima sconfitta in campo contro l'Empoli per 4-1. Risultato roboante quanto clamoroso che racconta di un match iniziato, però, in maniera molto equilibrata. Anzi, è la Juventus, con Milik, ad avvicinarsi per prima al vantaggio con la traversa colpita dall'ex giocatore del Napoli. Il polacco diventa protagonista in negativo al 17' quando, per fallo su Cambiaghi, viene fischiato un calcio di rigore all'Empoli. Dal dischetto, Caputo non sbaglia per l'1-0 dei padroni di casa. Pochi minuti più tardi, al 21', arriva il raddoppio firmato da Luperto che approfitta di una respinta corta di Szczesny e lo trafigge. Dopo aver subito il colpo, la Juventus riguadagna campo ma non trova la via della rete. Nella ripresa, però, la storia non cambia e l'Empoli trova addirittura il tris con la doppietta personale di Caputo, al 48', con un delizioso tocco sotto. La reazione d'orgoglio dei bianconeri è affidata a Chiesa, che dalla distanza, nel finale, accorcia le distanze. In pieno recupero, arriva il quarto gol della squadra di Zanetti: Piccoli si accentra e batte sul primo palo il portiere, è 4-1. Con questo risultato, la Juventus, contando anche i -10 di penalizzazione, è ferma al settimo posto con 59 punti, a -1 dalla Roma.