Juventus, ricorso parzialmente accolto: restituiti per ora i 15 punti

Il Collegio di garanzia del Coni ha parzialmente accolto il ricorso della Juventus. Come riportato dall'agenzia Ansa, la sentenza è stata rimandata alla Corte d'Appello. Il club bianconero dunque si riapproprierà dei 15 punti di penalizzazione in attesa che la sentenza venga riformulata dalla Corte Federale. Inoltre è stato accolto anche l'appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano. Respinti invece i ricordi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Con questi 15 punti, la Juventus sale al terzo posto in classifica con 59 punti, a +3 sulla Roma. Questo l'estratto del dispositivo: "Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Nedved e altri/FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A".