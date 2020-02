Sassuolo-Roma, Veretout out per un problema alla coscia sinistra: esordio per Villar

Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi sono sotto 4-2 in casa del Sassuolo e in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Pellegrini, che salterà la gara col Bologna. Per Fonseca, inoltre, arriva un’altra preoccupazione a livello di infortunati. All’80’ del match del ‘Mapei’, infatti, Jordan Veretout è uscito dal campo per un problema fisico: da qualche minuto il francese – dopo aver segnato il gol del 2-3 su rigore – stava giocando con il pantaloncino alzato a evidenziale qualche fastidio alla coscia sinistra. Al posto di Veretout è entrato Gonzalo Villar, all’esordio con la maglia della Roma così come Carles Perez. Fonseca avrà i giocatori contati a centrocampo, visto anche l’infortunio di Diawara e la squalifica di Pellegrini.