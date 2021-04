Sassuolo-Roma, Santon possibile titolare nella difesa a tre

La buona notizia per la Roma è che Cristante è tornato a disposizione e che sarà titolare domani contro il Sassuolo. L’emergenza in difesa però resta una costante nella testa di Fonseca, che deve decidere quale sarà il terzetto migliore per affrontare la squadra di De Zerbi. Secondo quanto raccolto da Forzaroma.info, oltre a Spinazzola e Karsdorp, va considerato anche Davide Santon come possibile titolare nella retroguardia. L’ex Inter è stato provato in settimana come terzo di destra e si gioca le sua chance per partire dall’inizio. Santon in stagione ha raccolto appena quattro presenze, ma ha recuperato dai problemi fisici ed è a disposizione per la sfida di domani. Nelle prossime ore Fonseca scioglierà gli ultimi dubbi, anche in considerazione dell’evoluzione della situazione di Spinazzola e Mancini, entrambi sotto osservazione a causa del focolaio in Nazionale.