Sassuolo-Roma, probabili formazioni: conta degli assenti per De Zerbi e Fonseca

Obbligatorio ripartire, nonostante le difficoltà. La complicata corsa della Roma di Fonseca verso un piazzamento in Champions per la prossima stagione ricomincia dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sabato 3 aprile alle ore 15 i giallorossi affronteranno il Sassuolo, in una sfida che rievoca ricordi tutt’altro che dolci: lo scorso anno arrivò infatti una pesantissima sconfitta, dalla quale scaturì anche una delle tante spaccature interne allo spogliatoio e all’ambiente.

Tra squalifiche ed infortuni il tecnico portoghese presenterà una formazione pesantemente rimaneggiata: davanti a Pau Lopez, nella linea a 3, ci saranno soltanto Mancini e il rispolverato Fazio come difensori di ruolo. Ad agire da centrale aggiunto sarà invece Spinazzola, con Karsdorp che conserva il suo posto sulla fascia destra e Bruno Peres chiamato invece a spingere sulla sinistra. A centrocampo, complice l’assenza di Villar, sarà Pellegrini ad arretrare e a far coppia con Diawara. Sulla trequarti ancora fiducia a Pedro ed El Shaarawy, chiamati a cambiare passo dopo le recenti prestazioni negative. In attacco c’è Mayoral titolare, con Dzeko candidato invece a scendere in campo in Europa League con l’Ajax.

Non se la passa certamente meglio De Zerbi, costretto a rinunciare, tra gli altri, al trio di big italiani Locatelli-Berardi-Caputo. A schermare la porta difesa da Consigli nella linea a 4 ci sono Muldur, Chiriches, Marlon e Rogerio. In cabina di regia la coppia Lopez-Magnanelli, sulla trequarti agirà Djuricic. A supportare Raspadori, unico centravanti rimasto dopo lo stop per infortunio di Defrel, ci saranno sulla sinistra Boga e sulla destra Traorè.

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Rogerio; Maxime Lopez, Magnanelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca.