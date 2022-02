Sassuolo-Roma, infortunio El Shaarawy: non convocato per un fastidio al polpaccio

Nuovo problema fisico per il Faraone, costretto a guardare il match da spettatore

Stephan El Shaarawy salta Sassuolo-Roma per un problema al polpaccio. L'attaccante, che aveva deciso il match d'andata con un gol allo scadere, era il favorito per affiancare Abraham in attacco, invece sarà costretto a guardare il match da spettatore. Neanche panchina per il numero 92, ancora una volta messo k.o. da un problema fisico. Un fastidio al polpaccio ha fatto scattare il campanello d'allarme, così Mourinho e lo staff medico hanno preferito non rischiarlo. Spazio dunque a Felix in avanti. Ancora una panchina per Shomurodov.