Sassuolo, Dionisi: “Domenica contro la Roma non dovremo avere paura”

"Vediamo le prossime. Giocheremo una gara sulla carta difficilissima a Roma contro la Roma. Tutti avranno voglia di giocarla, non dovremo aver paura, anche se partiremo più sconfitta. Ci proveremo e con questa classifica potremo giocare le nostre carte" ha detto Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Cremonese.

State crescendo piano piano:"Sì, è la cosa più importante vedere che la squadra partecipa tutta. Chi entra non si guarda alle spalle e così vengono fuori queste partite. Il risultato è meritato, ce lo prendiamo e non è un caso che l'abbia decisa uno entrato dalla panchina. Questa è la cosa più bella, non siamo partiti con questo spirito e lo ha creato la squadra. Merito di tutti".