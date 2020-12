Sassuolo, ancora differenziato per Caputo. Domani rifinitura e intervista a De Zerbi

Il Sassuolo prosegue gli allenamenti in vista della partita contro la Roma, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico. Nella giornata di oggi i neroverdi hanno svolto una seduta pomeridiana composta da: riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo della manovra e calci da fermo. Lavoro differenziato per Caputo, Chiriches e Defrel: le loro condizioni restano da valutare, ma il forfait per la sfida contro la Roma sembra probabile.

Domani mattina la squadra sosterrà la rifinitura a porte chiuse, nel pomeriggio è fissata la partenza per la capitale. Alle 15, su “SassuoloChannel”, saranno disponibili le dichiarazioni del tecnico Roberto De Zerbi.