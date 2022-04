Sarri: “Derby ci ha lasciato scorie pesanti. Mi vergognavo di entrare a Formello”

L'allenatore biancoceleste è tornato sulla sconfitta nella stracittadina: "Non abbiamo giocato la partita. Oggi il rischio era di fare una partita triste"

In che senso scorie pesantissime su di lei? "Dal punto di vista morale. Non è che abbiamo perso una partita e ti rimane il dispiacere sportivo. Non l'abbiamo giocata. Arrivavo a Formello e mi vergognavo nei confronti del popolo laziale e degli addetti ai lavori che sono laziali nell'anima. Non per la sconfitta, ma per come è maturata".