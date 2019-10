Sampdoria, allenamento tecnico-tattico agli ordini di Ranieri: Linetty out contro la Roma

Continua la preparazione della Sampdoria in vista della gara casalinga di domenica con la Roma. Sul campo 1 del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, sotto gli occhi del direttore sportivo Carlo Osti, Claudio Ranieri e il suo staff hanno organizzato un allenamento tecnico-tattico, aperto da un riscaldamento atletico. Come riporta il sito ufficiale dei blucerchiati, tutti i calciatori disponibili hanno lavorato in gruppo, con l’aggiunta dei portieri della Primavera Lorenzo Avogadri e Lorenzo Boschini.

Terapie, fisioterapia e individuali di recupero agonistico per Karol Linetty e Andrea Seculin, certamente indisponibili per la sfida con i giallorossi. Domattina, sabato, dopo la seduta di rifinitura, il mister incontrerà i media nella conferenza stampa della vigilia alle ore 13.00.