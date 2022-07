Salernitana, Fazio: “La Roma è forte ma vogliamo batterla”

"Abbiamo fatto una grande prestazione, peccato per questi infortuni che creano difficoltà. - ha detto Federico Fazio in conferenza stampa al termine dell'amichevole giocata contro il Galatasaray, come riporta TMW - Ci dispiace per Bradaric e Coulibaly, hanno avuto problemi muscolari che saranno valutati dallo staff medico. Ma anche nelle gare precedenti qualcuno di noi è stato fermo, penso a Radovanovic ma anche e soprattutto a Lovato. Detto questo, abbiamo fatto un grande ritiro e c'è stato un inserimento ottimo da parte dei nuovi aiutati dai calciatori più esperti. Siamo veramente soddisfatti e anche questi risultati positivi nelle amichevoli ci danno forza e fiducia. Ho visto una grande disponibilità da parte di ciascun ragazzo, il clima all'interno dello spogliatoio è sereno. Italiani, stranieri, vecchi e nuovi non c'è nessuna differenza: siamo in una fase di preparazione e manca tanto per raggiungere una buona condizione fisica, ma passo dopo passo ci stiamo avvicinando alle gare ufficiali e siamo consapevoli che caricare ora possa determinare tanto in futuro. Abbiamo un rapporto importante con il mister, ci sa trasmettere le sue idee al meglio".