Salernitana, formazione anti Roma in emergenza. Stadio sold out

Archiviata la sconfitta contro il Bologna maturata al termine di una prestazione ottima per 70 minuti, come riporta tuttosalernitana.com, la Salernitana ha ripreso la preparazione in vista della difficilissima partita in programma domenica sera contro la Roma. In merito i gruppi ultras hanno confermato la volontà di disertare in segno di protesta verso le restrizioni imposte dal Governo, ma lo stadio sarà comunque sold out: staccati 13500 biglietti in meno di sei ore, 500 circa dei quali per il settore riservato agli ospiti. Con i giallorossi mancheranno i difensori Veseli e Strandberg e, quasi certamente, l'attaccante Djuric. Il bosniaco, vicino al rinnovo, ha subito una distorsione al ginocchio di origine traumatica e rientrerà con ogni probabilità dopo la sosta.