Salernitana, Castori: “Vogliamo essere aggressivi e non lasciare spazio alla Roma”

Ritorno in Serie A da dimenticare per Castori che contro il Bologna ha perso 3-2 con l'espulsione di Strandberg, oggi assente per squalifica. Ma contro la Roma vuole cambiare musica. Queste le sue parole:

Castori a DAZN

Come mai Aya invece di Bogdan? Si è sentito poco bene nei minuti finali in albergo e i dottori lo hanno mandato a casa perché non era in condizioni di giocare.

Manca Djuric: si punterà sugli inserimenti dei centrocampisti? Mancano lui e Simy non è in condizione per partire da titolare e lo teniamo buono per la panchina. La punta fissa è Bonazzoli, cerchiamo di fare un centrocampo molto folto, le partite si vincono e si perdono lì, per essere più aggressivi e pronti per non lasciare spazi alla Roma.