Salernitana, Candreva ha detto sì: ora serve l’ok di Nicola

Mattinata di intenso lavoro per il presidente Danilo Iervolino e per il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Detto del riavvicinamento si spera definitivo con Pasquale Mazzocchi (che domenica sarà titolare contro la Roma), scrive TuttoSalernitana.com, e del contestuale no all'alter ego Depaoli, la Salernitana ha messo sul tavolo un biennale per Antonio Candreva.