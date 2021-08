Salernitana, Bonazzoli: “La Roma ha dei campioni che cambiano la partita”

Le parole dell'attaccante: "Quando giochi contro queste gradi squadre dobbiamo stare lì e fare la nostra partita, gli abbiamo concesso qualcosa ma abbiamo provato a stare lì"

Dopo il ritorno in Serie A la Salernitana ha collezionato solo sconfitte: prima contro il Bologna e oggi contro la Roma . Con i giallorossi poi non sono riusciti a segnare nemmeno una rete. Ci ha provato in tutti i modi Federico Bonazzoli , che ha parlato nel post partita:

Preferisci avere Djuric accanto? Mi piace più giocare con una punta vicino, le mie caratteristiche mi portano lì ma come ho sempre detto siamo una neopromossa. Ci sono squadre attrezzate, poi io non ho problemi ad adattarmi, giocare con una punta vicino è tutto un atro calcio. Abbiamo provato a fare questa partita.

Su quell’occasione potevi andare con il destro... L’ho già riguardata 250 volte quell’occasione. Secondo me è stata deviata, c’è stato un tocco, poi a rivederla potevo portarla sul dentro e portarla via al difensore, ma lì è questione di attimi. Ho visto la prima palla giocabile in area dopo 60 minuti e ho provato, ma secondo me è stata deviata. Fino alla prossima che non la butto dentro continuerà a riguardarla. Io la vivo così questa professione, il calcio è la mia vita e se posso migliorarmi cerco qualsiasi particolare. Non cerco alibi, ma soluzioni. Potevo fare diversamente ma lì c’è tanto istinto e ho pensato che fosse giusto così.