Rui Patricio ultimo per reti evitate, ma la difesa è un bunker: terza in Serie A

La solidità difensiva della Roma è una tra le migliori qualità della squadra di Mourinho. In Italia solo Napoli (15) e Juventus (17) prendono meno gol dei giallorossi (18). In Europa è il settimo miglior pacchetto arretrato, nei top 5 campionati , per reti subite. Numeri da record nonostante il calo di rendimento di Rui Patricio. Infatti, secondo i dati raccolti da Nicola Santolini il portoghese è ultimo in Serie A per percentuale di reti evitate (-41,7%). È sua la peggior underperformance del campionato italiano. I dati vengono analizzati attraverso i 'Post shot xG'. È uno strumento che esamina la probabilità che il portiere in questione salvi un tiro. Rui ha subito più gol rispetto alle attese del modello dei psxG. Tiago Pinto a giugno ha l'obiettivo di regalare un nuovo estremo difensore a Mourinho. Svilar non ha convinto e i nomi sul taccuino del gm al momento sono Vicario e Carnesecchi.