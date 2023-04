Rosella Sensi incontra Cufré per le vie di Roma: “Un campione in campo e fuori”

Pariole di stima e affetto dell' ex presidente giallorosso per il terzino argentino che ha giocato con la Roma nel periodo 2001/2006

"Cammini per Roma e poi all’improvviso incontri una coppia bellissima e un giocatore a cui hai voluto veramente bene, un campione in campo e fuori che ci riporta ad anni bellissimi. Un gran difensore e un vero tifoso della Roma. Che piacere rivederti dopo tanto tempo Leandro!" scrive Rosella Sensi su Instagram dopo aver incontrato per le vie di Roma Leandro Cufré, ex terzino della Roma nel periodo 2001/2006.