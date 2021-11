Roma-Zorya, Vina e Calafiori non convocati

Mancini, Smalling e Kumbulla guideranno il reparto arretrato, facendo riposare Ibanez che non ha avuto sosta

José Mourinho ha recuperato Chris Smalling e Nicolò Zaniolo ma deve ancora fare a meno di Riccardo Calafiori e Matias Vina. I due terzini sinistri, infatti, non sono ancora al meglio delle condizioni e contro lo Zorya non saranno nemmeno in panchina. Per questo lo Special One ha deciso di schierare nuovamente la difesa a tre vista l'emergenza: Mancini, Smalling e Kumbulla guideranno il reparto arretrato, facendo riposare Ibanez che non ha avuto sosta.