Roma, Zaniolo non si ferma: “Allenamento a casa” – FOTO

Nicolò Zaniolo continua a lavorare per recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore rimediata contro la Juventus a inizio 2020. Lo fa, però, da casa vista l’emergenza da Coronavirus che sta costringendo tutte le squadre di Serie A a non allenarsi nei propri centri sportivi. Ai giocatori con degli infortuni Fonseca e il suo staff ha consegnato anche sedute fisioterapiche video-assistite per continuare il loro percorso riabilitativo e il 22 giallorosso, attraverso Instagram, posta una foto del suo lavoro scrivendo: “Restiamo a casa”.