Con il gol di questa sera al Wolfsberger Edin Dzeko ha realizzato 26 gol nelle competizioni europee con la maglia della Roma, 21 in più di qualunque altro compagno di squadra dal suo arrivo nella capitale. Come riporta Opta, inoltre, il centravanti bosniaco ha partecipato a 18 gol nelle sue ultime 18 partite in competizioni europee con la Roma, firmando 13 gol e 5 assist.