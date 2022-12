Roma, Wijnaldum vede la luce: con lui più muscoli e più gol

Georginio Wijnaldum vede la luce in fondo al tunnel. Il recupero procede nel migliore dei modi come confermato dalla visita medica di controllo alla quale si è sottoposto nei giorni scorsi che ha dato esito positivo. Questa mattina l'olandese si è allenato individualmente a Trigoria . Scatti, cambi di direzione, colpi di testa e lavoro con il pallone, oltre ad una prima parte in palestra. Tutti esercizi che lasciano ben sperare i tifosi della Roma ma soprattutto Mourinho che ha spesso sottolineato la sua assenza nel centrocampo giallorosso. Nel pomeriggio è invece partito con la squadra verso il Portogallo dove, dal 15 al 22 dicembre, continuerà il lavoro di riatletizazione. Molto difficile poterlo vedere in campo contro il Bologna alla ripresa del campionato (4 gennaio), ma il peggio sembra essere ormai alle spalle e lo Special One non vede l'ora di riaverlo a disposizione.

Quantità e qualità: il bagaglio di Wijnaldum che serve alla Roma

Il suo acquisto in estate aveva scatenato le fantasie dei tifosi che avevano assaltato Fiumicino il giorno del suo arrivo. La sfortuna si è però messa in mezzo e Wijnaldum ha fin qui disputato appena 12 minuti in campionato contro la Salernitana, senza mai calcare il prato dell'Olimpico in gare ufficiali (lo aveva fatto contro lo Shakhtar nella presentazione della squadra). L'olandese è arrivato a Trigoria con un bagaglio di 693 partite in carriera arricchite da 145 gol. Numeri importanti per un centrocampista che ora è chiamato a dare una sterzata alla Roma ferma ad appena 29 gol realizzati in stagione di cui solo 6 dai centrocampisti (3 Pellegrini, 1 Cristante, 1 Matic). Il suo reinserimento in rosa, in coppia con l'ex Atalanta o con il serbo, aiuterebbe tutto il reparto, Pellegrini compreso, sia nella fase di interdizione, sia nella fase propositiva. Il capitano giallorosso è fermo a 4 gol in campionato, contro gli 8 realizzati nello steso periodo lo scorso anno anche a causa del ruolo di "tuttocampista" che gli è stato ritagliato da Mourinho (nella Roma è quinto per palloni intercettati e rubati, terzo per duelli vinti). Il suo ritorno in campo, andrebbe a colmare le partenze di Mkhitaryan (5 gol) e Veretout (4 gol) che lo scorso anno facevano da raccordo tra la zona centrale del campo e la zona di rifinitura dove la rosa giallorossa ha a disposizione tanta qualità.